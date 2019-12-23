Yemekten sonra rahatsızlanan 150 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yemekten sonra rahatsızlanan 150 asker hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kütahya'da akşam yemeğinin ardından 150 asker, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yemekten sonra rahatsızlanan 150 asker hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kütahya'da akşam yemeğinin ardından 150 asker, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle ilk etapta 26, daha sonra da 124 asker askeri ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek ve ana binasının acil servisine getirilerek tedaviye alındı.


Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla askerlerin yemeğinden numune alarak inceleme başlattı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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