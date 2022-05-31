Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

31.05.2022 16:13
Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde bulunan D.K.'ya ait evde meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki anne D.K., 3 çocuğu ile birlikte yemek yedikten sonra karın ağrısı şikayeti yaşamaya başladı. D.K., çocuklarının da rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. D.K. ve çocukları, sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

D.K. ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu, yedikleri yemek sebebiyle rahatsızlandıkları öğrenildi. - DÜZCE

Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: İHA

Konuralp, Şehit, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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