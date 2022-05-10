Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

10.05.2022 05:48

Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Ergene'de bulunan ASB'deki cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

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Tekirdağ, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu - Son Dakika


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