Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

10.05.2022 09:07
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Ergene'de bulunan ASB'deki cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

YORUMLAR
500
Kayseri'de pres makinasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi Kayseri'de pres makinasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi Tekirdağ'da su ve kanalizasyon idaresinin denizi kirlettiği belirlendi Tekirdağ'da su ve kanalizasyon idaresinin denizi kirlettiği belirlendi Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek

Tekirdağ, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:26 Dünya'da ilk oldular: Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "soykırım" olarak tanıdı
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement