Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında

7 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde, 3 gün önce yedikleri yemekten zehirlenen doktor ile 2 hemşirenin bayılma anları sağlık ocağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde, 3 gün önce yedikleri yemekten zehirlenen doktor ile 2 hemşirenin bayılma anları sağlık ocağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Örenburç Mahallesi'ndeki sağlık merkezinde görevli doktor Ö.F.B. ile hemşireler E.K. ve F.N, 12 Şubat'ta yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Saray Sağlık Ocağına getirilen sağlık çalışanları, merkezin girişinde bayılarak düştü. İlk müdahalenin ardından Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Doktor ve 2 hemşirenin yedikleri yemekten zehirlenmeleri nedeniyle bayıldıkları anlar, sağlık ocağındaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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