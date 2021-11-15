Yemen, ABD ve dünyadan Husilerin yeniden terör listesine alınmasını istedi - Son Dakika

Yemen hükümeti, ABD ve uluslararası topluma, Husilerin yeniden terör listesine alınması çağrısı yaptı.

Saba haber ajansına konuşan Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, ABD'nin Husileri terör listesinden çıkarmasının ardından geçen ayların Yemenlilerin hayatında daha kötü, dram dolu ve daha kanlı geçtiğini söyledi.

"Terör listesinden çıkarılması Husi milislere saldırmaları için cesaret verdi ve askeri tırmanışı devam ettirmelerine yeşil ışık yaktı" diyen İryani, bu durumun Yemenlilerin öldürülmesine, savaş sahasının genişlemesine ve insanlık dışı suçun devam etmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

İryani, terör listesinden çıkmalarıyla birlikte Husilerin sırtlarını sükunet ve barışın sağlanması amaçlı yürütülen çabalara dayadığını ve böylece Lahic, Dali, Hudeyde, Taiz, Marib, Şebve ve Beyda kentlerinde askeri operasyonları tırmandırdığını, Suudi Arabistan'a balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılarını artırdığını vurguladı.

"Husi milisler, el-Kaide ve DEAŞ'tan farklı olmayan bir terör örgütüdür" ifadesini kullanan İryani, onların ancak kuvvet dilinden anladıklarını, savaşı durdurmaya zorlamanın tek yolunun siyasi ve askeri baskıyı artırmak olduğunu belirtti.

İryani, ABD ve uluslararası topluma Husilerin yeniden terör listesine alınması çağrısında bulundu.

ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde terörist örgüt listesinde olan Husiler, Joe Biden döneminin başlamasıyla 2021 Şubat ayı ortalarından itibaren terör listesinden çıkarılmıştı.