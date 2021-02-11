Yemen ABD'yi "Husilerin saldırılarını durdurmaya" çağırdı - Son Dakika

Yemen ABD'yi "Husilerin saldırılarını durdurmaya" çağırdı

11.02.2021 19:27
Yemen ABD'yi

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, ABD'nin yeni Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile ülkesindeki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, ABD'nin yeni Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile ülkesindeki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen hükümetine bağlı haber ajansı SABA'ya göre, Mubarek ile Lenderking Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Bin Mubarek, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Yemen'deki savaşı durdurma yönündeki çağrısına olumlu yanıt verdik ancak terörist Husi milisleri bu çağrıya Marib ilinde sivillere balistik füze atarak karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

Husilerin beş gündür Marib'e saldırı düzenlediğini bunun yanı sıra Suudi Arabistan'da sivil bölgeleri hedef aldığını kaydeden Bin Mubarek, bu saldırıların Husilerin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını vurguladı.

Yemenli Bakan ayrıca ABD ve uluslararası toplumdan Yemen halkına karşı ihlal ve saldırılarını durdurması için Husilere baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Yemen Savunma Bakanlığından 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin Marib iline balistik füze atması sonucu 3 sivilin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ABD'yi 'Husilerin saldırılarını durdurmaya' çağırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor'u 1-0 yenen Antalyaspor, yarı finalde Alanyaspor ile eşleşti Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık cezası 3'e indirildi PSG-Başakşehir maçının ırkçı hakemleri Coltescu ve Sovrenin yargılanacak Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Son Dakika: Apartmandakiler panikle dışarıya koştu! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama Katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cansız bedeni bulundu Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi         
19:44
Soylu'dan, Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Biz de o helikopterle gidecektik Soylu'dan, Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Biz de o helikopterle gidecektik         
19:33
Saadet Partisi'nden 'genel başkan değişikliği' iddialarına net yanıt: Söz konusu dahi değil Saadet Partisi'nden 'genel başkan değişikliği' iddialarına net yanıt: Söz konusu dahi değil         
19:05
Hakim karşısına çıkan Nagehan Alçı kendini, Hakim karşısına çıkan Nagehan Alçı kendini, "Kocamla alakası yok" diyerek savundu         
18:01
Ünlü çift koronavirüsten kaçmak için 4 çocukla dünyayı gezdi Ünlü çift koronavirüsten kaçmak için 4 çocukla dünyayı gezdi         
17:38
Barış Akarsu'nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor Barış Akarsu'nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor         
16:01
Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi         
15:53
Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu         
15:27
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu         
14:20
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı         
13:03
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı         
12:29
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 19:58:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen ABD'yi "Husilerin saldırılarını durdurmaya" çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei