Yemen açıklarındaki Kızıldeniz'de bir gemi saldırıya uğradı - Son Dakika
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Yemen açıklarındaki Kızıldeniz'de bir gemi saldırıya uğradı

19.05.2022 13:34
Yemen açıklarındaki Kızıldeniz'de bir gemi saldırıya uğradı

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), bu sabah Yemen açıklarındaki Kızıldeniz'de bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), bu sabah Yemen açıklarındaki Kızıldeniz'de bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, saldırının liman kenti olan Hudeyde'nin güneybatısında meydana geldiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Saldırıya ilişkin henüz detaylı açıklama yapılmadı.

ABD Donanması'nın Orta Doğu merkezli 5. Filosu da Kızıldeniz'deki saldırıdan haberdar olduklarını belirtti ancak konuya ilişkin daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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