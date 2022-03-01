Yemen, BAE ve Suudi Arabistan Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararından memnun - Son Dakika
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Yemen, BAE ve Suudi Arabistan Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararından memnun

01.03.2022 04:56
Yemen, BAE ve Suudi Arabistan Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararından memnun

Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Husilerin terör örgütü olduğu ve örgüte karşı silah ambargosuna ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı.

Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Husilerin terör örgütü olduğu ve örgüte karşı silah ambargosuna ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı.

SABA haber ajansının verdiği bilgiye göre, hükümet karardan övgüyle söz ederek Güvenlik Konseyinin Husi milislerin askeri güçlerini sınırlandırmak yönündeki baskılarını artırmasını istedi.

Yemen hükümeti, kararın Husi ihlallerini ve bunların Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik tehditlerini sonlandırmak için çalışacağını, İran'ın desteğini durdurarak Husi milislerine savaş seçeneğinden vazgeçmeleri ve barış yoluna dönmeleri için baskı yapacağını ifade etti.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, ülkenin BM'deki Temsilcisi Lana Nesibe, söz konusu kararın, Husilerin askeri gücünü sınırlandıracağını ve Yemen'deki askeri tırmanışı, sivil gemileri tehdidi engelleyeceğini, Yemen halkından sivillerin yaşadığı sıkıntılara ve bölgenin bu terör saldırılarına karşı maruz kalmasına son vereceğini söyledi.

BAE'nin terörist Husi milislerinin operasyonlarını sonlandırmasını istediğini dile getiren Nesibe, ciddi bir şekilde siyasi çalışmaların başlatılması hedefiyle müzakere masasına dönülmesini arzuladığını kaydetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da kararla ilgili yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin Husi milislerin bir terör örgütü olarak sınıflandırılmasından duyduğu memnuniyet ifade edildi.

Yemen'e silah ambargosu kararının genişletilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, daha önce Husilerden belli kişi ve şirketlere karşı uygulanan silah yasağının yeni kararla tüm cemaat üyelerini kapsadığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kararın terörist Husi milisleri ve destekçilerinin operasyonlarının sonlandırılmasına katkı sağlayacağının ümit edildiği ve Suudi Arabistan'ın Yemen krizinde siyasi çözüme bağlı kalacağı vurgulandı.

BMGK, dün aldığı kararla, Yemen'deki Husi milisleri ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlarken örgüte yönelik uluslararası silah ambargosu yaptırımlarının süresini uzattı.

İngiltere'nin konseye sunduğu ilgili tasarı, 15 üyeden 11'inin oyu ile kabul edildi. İrlanda, Meksika, Brezilya ve Norveç oylamada çekimser kaldı.

Kabul edilen tasarı, üye devletlere "kara ve deniz yolları üzerinden silah ve bileşenlerinin kaçakçılığıyla mücadele çabalarını artırma" çağrısında bulunuyor ve tüm üye devletlerden bu tür aktarımları önlemek için yükümlülüklerini yerine getirmesi isteniyor.

Ayrıca, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik "terör saldırılarının" kınandığı açıklamada, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısı yapıldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen, BAE ve Suudi Arabistan Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararından memnun - Son Dakika


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