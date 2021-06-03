Yemen BAE'yi Sokotra Adası'na hükümetin onayı olmadan turist getirmekle suçladı - Son Dakika

Yemen Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), Sokotra Adası'na hükümetin onayını almadan yabancı turist getirerek ülke egemenliğini ihlal etme suçlamasında bulundu.

Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BAE'liler, farklı uyruklara sahip yabancı turistlere Sokotra Adası'na gelebilecekleri özel vizeler çıkardı. Bunu yaparken de Yemen hükümetine danışmadılar ya da herhangi bir onay almadılar." ifadelerini kullandı.

Rahbi, BAE'nin İsrailli turistleri Sokotra'ya getirmiş olma ihtimalinin de uzak olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Yemen hükümetinin, onay verilmeden herhangi bir yabancı turistin ülkeye girişine izin vermeme konusundaki tavrının net olduğunu vurgulayan Rahbi, "BAE'nin yaptığı, Yemen'in egemenliğine açık bir saldırıdır. Bu, kabul edilemez." dedi.

BAE'den suçlamalara ilişkin açıklama yapılmadı.

BAE'ye yönelik "Sokotra" suçlamaları

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos 2020'de İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül 2020'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndererek BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığını ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı mayıs ayında, BAE'nin Yemen'in Perim (Mayum) adasında askeri üs inşa ettiğini iddia etmişti.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek ise ülkesinde yabancı askeri üslerin bulunduğuna dair iddiaları yalanlamış, ülkenin güneyindeki Sokotra Adası'nda da İsrail'e ait askeri üs bulunmadığını ifade etmişti.