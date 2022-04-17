Yemen Başbakanı, bazı bakanlar ve milletvekilleri geçici başkent Aden'e geldi - Son Dakika
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Yemen Başbakanı, bazı bakanlar ve milletvekilleri geçici başkent Aden'e geldi

17.04.2022 23:06
Yemen Başbakanı, bazı bakanlar ve milletvekilleri geçici başkent Aden'e geldi

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in yanı sıra bazı bakanlar ve milletvekillerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Yemen'in geçici başkenti Aden'e ulaştığı açıklandı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in yanı sıra bazı bakanlar ve milletvekillerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Yemen'in geçici başkenti Aden'e ulaştığı açıklandı.

Yemen hükümetinden ismini vermek istemeyen bir bakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Abdulmelik'in akşam saatlerinde Riyad'dan geçici başkent Aden'e geldiğini söyledi.

Bakan, başbakandan birkaç saat önce de bakanlar, milletvekilleri ve Riyad'daki istişareye katılan heyet üyelerinden oluşan onlarca kişinin Aden'e geldiğini aktardı.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Aydarus Kasım ez-Zubeydi'nin Aden'e ulaştığını kaydeden bakan, diğer Başkanlık Konseyi üyelerinin de ilerleyen saatlerde geleceğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yeni kurulan Başkanlık Konseyi'nin Yemen'in geçici başkenti Aden'e geleceği yönündeki haberler üzerine kentte güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirilmişti.

Yemen'de meşru hükümet, Mart 2015'te Suudi Arabistan'a geçerek çalışmalarını Riyad'da ve Aden'de sürdürmeye başlamıştı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkede bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden oluşan Başkanlık Konseyini kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi, 7 Nisan'da Uleymi başkanlığındaki Başkanlık Konseyine tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Suudi Arabistan, Başbakan, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen Başbakanı, bazı bakanlar ve milletvekilleri geçici başkent Aden'e geldi - Son Dakika


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