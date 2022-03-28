Yemen Başbakanı, İsveç Dışişleri Bakanı'yla ülkesindeki insani krizle mücadeleyi görüştü - Son Dakika
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Yemen Başbakanı, İsveç Dışişleri Bakanı'yla ülkesindeki insani krizle mücadeleyi görüştü

28.03.2022 19:34
Yemen Başbakanı, İsveç Dışişleri Bakanı'yla ülkesindeki insani krizle mücadeleyi görüştü

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile içinde bulunduğu insani krizle mücadelede Yemen'e desteğin önemini ele aldı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile içinde bulunduğu insani krizle mücadelede Yemen'e desteğin önemini ele aldı.

Yemen resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, Abdulmelik ile Linde, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki geçici başbakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından mart ayı ortalarında İsveç ve İsviçre ile ortaklaşa düzenlenen Yemen İnsani Yardım Konferansı'nın hayal kırıklığına neden olan sonuçları tartışıldı.

İkili ayrıca Yemen'de ekonomik istikrarın sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için hükümetin desteklenmesi konusundaki ortak vizyonu görüştü.

Yemen Başbakanı Abdulmelik, hükümetin, mevcut zorluklarla başa çıkma ve küresel durumun ulusal ekonomiye yansımalarını hafifletme çabalarına işaret ederek, Yemen'in kardeşleri, dostları ve ortakları tarafından desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde de küresel gıda fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, Yemen'e insani yardım için uluslararası desteğin önemini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,16 Mart'taki konferansta "Yemen'de 17 milyondan fazla kişiye ulaşmak için 4,3 milyar dolar fona ihtiyaç duyulduğunu" belirtmişti.

BM'den ertesi gün yapılan açıklamada, Yemen'de 2022 insani yardım planı için 36 bağışçının 1,3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunduğu duyurulmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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