Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'ten uluslararası topluma ülkedeki ekonomik kriz konusunda çağrı Açıklaması - Son Dakika

Yemen hükümeti, ülkedeki ekonomik krizle mücadeleye destek verme ve yerel para birimi riyalin dolar karşısındaki değer kaybını durdurma konusunda uluslararası topluma "hızlı ve acil bir şekilde" harekete geçme çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile bir araya geldi.

Yerel para biriminin değer kaybı ve alım gücünün zayıf olması nedeniyle ekonomik durumun, Yemen vatandaşının öncelikli meselelerinden biri olduğunu kaydeden Abdulmelik, hükümetin aldığı tedbirlerin yanı sıra ekonomik istikrarın sağlanması için uluslararası ve bölgesel desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başbakan Abdulmelik, "Bu önemli meselede, hükümeti desteklemek için hızlı ve acil bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor. Geç kalınması durumunda, çözümler daha külfetli hale gelecek." ifadesini kullandı.

Altı yılı aşkın süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de, riyaldeki hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı 2015 yılı başında bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1015 riyale kadar yükseldi.