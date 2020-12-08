Yemen Başbakanı'ndan "ekonomideki çöküşü durdurmak için uluslararası yardım" çağrısı - Son Dakika

Yemen Başbakanı'ndan "ekonomideki çöküşü durdurmak için uluslararası yardım" çağrısı

08.12.2020 22:07
Yemen Başbakanı'ndan

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ülkedeki ekonomik çöküşü durdurmak için acilen uluslararası kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ülkedeki ekonomik çöküşü durdurmak için acilen uluslararası kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İngiltere'nin Kıtlık Önleme ve İnsani Çalışmalar Özel Elçisi Nick Dyer ile bir araya geldi.

Görüşmede, beklenen yeni hükümet programına göre Yemen'de desteklenmesi gereken ekonomik ve insani öncelikler, Yemen için kaynakları ve uluslararası desteği seferber etme konusundaki koordinasyon ve iş birliği mekanizmaları ile insani yardımlara ulaşımın iyileştirilmesi meselesi ele alındı.

Başbakan Abdulmelik, Yemen ekonomisinde yaşanacak daha fazla bir çöküşün, mevcut insani felaketin ikiye katlanmasına neden olacağını ifade etti.

Yeni hükümetin programını desteklemek için acilen uluslararası kaynakların seferber edilmesi gerektiğini kaydeden Abdulmelik, "Yeni hükümet kurulunca, yerel para birimindeki kötüleşmeye son vermeye ve mali, ekonomik ve idari reformları sürdürmeye odaklanacak." dedi.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan'da 5 Kasım 2019'da, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeler içeren Riyad Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşma, özellikle güvenlikle ilgili koşullarda yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle uygulanamazken, Riyad yönetiminin 29 Temmuz'da taraflara sunduğu öneri sonrası GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Yemen hükümeti anlaşmanın askeri ve güvenlik kısımlarından uygulanmaya başlanmasını şart koşarken, GGK ise öncelikle siyasi kısmın uygulanmasını istiyor.

Başbakan, Hükümet, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen Başbakanı'ndan 'ekonomideki çöküşü durdurmak için uluslararası yardım' çağrısı - Son Dakika


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