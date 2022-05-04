Yemen Başkanlık Konseyi: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz

04.05.2022 10:43
Yemen Başkanlık Konseyi: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz

Yemen Başkanlık Konseyi, ülkede Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle yaklaşık bir ay önce başlatılan ateşkesin kalıcı hale gelmesini desteklediklerini belirtti.

Yemen Başkanlık Konseyi, ülkede Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle yaklaşık bir ay önce başlatılan ateşkesin kalıcı hale gelmesini desteklediklerini belirtti.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Tarık Salih'in konuya ilişkin açıklaması Yemen resmi ajansı SABA'da yer aldı.

Salih, "Husi milislerin hiçbir feragatte bulunmamalarına rağmen kardeş ve dost ülkelerin kapsamlı bir ateşkese doğru atılan bir adım olarak (mevcut) ateşkesin başarıya ulaşması ve kalıcı hale gelmesi adına sarf ettikleri çabaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Husi milisleri, "ateşkes şartlarına uymamak ve çeşitli cephelerde ateşkes ihlallerini sürdürmekle" suçlayan Salih, ayrıca Husilerin, ağır silah ve araçları Marib'in güney cephelerine doğru harekete geçirmek ve Taiz'e yönelik ağır kuşatmayı sürdürmek için ateşkesten yararlandığını ifade etti.

Başkanlık Konseyinin barışı tesis etme konusunda istekli olduğunu vurgulayan Salih, bununla birlikte Husilerin barışa ancak güç kullanarak zorlanabileceğinin tecrübelerle sabit olduğunu kaydetti.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, ateşkesin tarafların rızası doğrultusunda iki aylık sürenin ardından yenilenebileceğini kaydetmişti.

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Birleşmiş Milletler, DOST Partisi, Ateşkes, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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