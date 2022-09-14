Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ülkesindeki ateşkesi görüştü - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ülkesindeki ateşkesi görüştü

14.09.2022 20:58
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ülkesindeki ateşkesi görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Husilerin Yemen'deki ateşkese uymasının zorunluluğunu ele aldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Husilerin Yemen'deki ateşkese uymasının zorunluluğunu ele aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre iki lider, Berlin'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de bir araya geldi.

Görüşmede Almanya'nın, taraflar arasındaki ateşkesin devam etmesi ve Husileri, ateşkes bildirgesi kapsamında bulunan Taiz ve diğer illerin yollarının açılması ve Hudeyde Limanı gelirlerinden memur maaşlarının ödenmesi gibi taahhütlerini yerine getirmeye zorlamak için üstleneceği rolün ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca Yemen'de yürürlükteki ateşkese Husilerin yaptığı ihlaller ile uzun yıllardır yaşanan insani krizin yanı sıra Başkanlık Konseyi'nin yaptığı reformların masaya yatırıldığı aktarıldı.

Alimi, Yemen'e barış ve istikrar getirmek için ulusal diyalog konferansı, Riyad İttifakı ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları gibi tüm ulusal ve uluslararası girişimlerle olumlu etkileşimde bulunduklarını ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise ülkesinin Yemen'deki Başkanlık Konseyi'ne ve Yemen hükümetine tam desteğine bağlı bulunduğunu belirterek, ateşkesi destekleyen ve insani krizi sona erdirecek tüm uluslararası çabaları desteklediklerini vurguladı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi dün, Almanya'da Başbakan Olaf Scholz ile ülkesinde ateşkesin güçlendirilmesi konusunu görüşmüştü.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ülkesindeki ateşkesi görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ülkesindeki ateşkesi görüştü - Son Dakika
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