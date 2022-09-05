Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, AB heyetiyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, AB heyetiyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü

05.09.2022 19:28
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, AB heyetiyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Avrupa Birliği (AB) heyetiyle ülkesindeki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Avrupa Birliği (AB) heyetiyle ülkesindeki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da AB Delegasyonu Başkanı Gabriel Munuera Vinals ile 17 Avrupa ülkesinden büyükelçileri ve temsilcileri kabul etti.

AB heyetiyle Yemen'deki son gelişmeleri ve barışın sağlanması konusundaki çabaları ele alan Alimi, hükümetinin üç referansa -BMGK'nın 2216 sayılı kararı, KİK'in Körfez Girişimi ve Ulusal Diyalog Konferansında alınan kararlar- dayalı adil ve kapsamlı bir barış seçeneğine bağlılığını yineledi.

Alimi, Avrupa'nın Husi milislerin insani ateşkesin yanı sıra Taiz ve Hudeyde'de Stockholm Anlaşması'na yönelik ihlallerini kınayan; Avrupa ülkelerinin Yemen halkının ve siyasi liderlerinin yanında duran tutumundan övgüyle söz etti.

Avrupalı büyükelçilere, Yemen sahasındaki gelişmelere ilişkin bilgi veren Alimi, kardeş ülkeler Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle Yemen hükümetinin ve Başkanlık Konseyi'nin sunduğu kurumsal hizmet reformlarına da değindi.

Alimi, uluslararası topluma Husi milislerin ihlalleri karşısındaki sorumluluklarını üstlenmeleri; Husilerin uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış patlayıcıların yerleştirilmesi ve uluslararası nakliye yollarının tehdit edilmesi konusundaki yıkıcı projesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Konsey Başkanı ayrıca Yemen'de barışın sağlanması ve halkın sıkıntılarının hafifletilmesi için büyükelçilerin BM ve uluslararası ara bulucularla koordine içinde sarf ettiği çabalarına ilişkin bilgi aldı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, AB heyetiyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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