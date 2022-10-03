Yemen Başkanlık Konseyi: Savaşın tırmanmasının insani yansımalarından Husiler sorumlu - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi: Savaşın tırmanmasının insani yansımalarından Husiler sorumlu

03.10.2022 22:50
Yemen Başkanlık Konseyi: Savaşın tırmanmasının insani yansımalarından Husiler sorumlu

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkede savaşın yeniden tırmanmasının ciddi insani yansımaları konusunda İran destekli Husileri suçladı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkede savaşın yeniden tırmanmasının ciddi insani yansımaları konusunda İran destekli Husileri suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Konsey Başkanı Alimi, Almanya'nın Yemen Büyükelçisi Hubert Jager ve yardımcısı Michael Westland ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Yemen'deki gelişmeler ele alındı.

Konsey Başkanı Alimi, ülkede ateşkesin sona ererek savaşın tırmanmasının korkunç insani yansımalarından Husileri ve destekçilerini sorumlu tuttu.

Alimi, mevcut gerginliğin yaşam koşullarını ağırlaştıracağını ve memurların maaşlarının ödenmesi, yolların açılması ve binlerce savaş tutuklusunun serbest bırakılması dahil olmak üzere ateşkesi genişletme çabalarının önünü tıkayacağını söyledi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Husileri ve İranlı destekçilerini kan dökülmesini durdurmak ve acıları sona erdirmek amacıyla yürütülen uluslararası ve bölgesel çabalara olumlu yaklaşım sergilemeye zorlamak için baskıları artırmada Almanya'nın ve uluslararası toplumun rolünün önemini vurguladı.

Yemen'de ateşkesin bitmesiyle çatışmalar yeniden başlamıştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, dün ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

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