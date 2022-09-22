Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'den uluslararası topluma "İran'ın Yemen'e müdahalelerini kınama" çağrısı - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'den uluslararası topluma "İran'ın Yemen'e müdahalelerini kınama" çağrısı

22.09.2022 21:16
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'den uluslararası topluma "İran'ın Yemen'e müdahalelerini kınama" çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, uluslararası toplumdan, İran'ın ülkesine müdahalesini kınamasını talep etti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, uluslararası toplumdan, İran'ın ülkesine müdahalesini kınamasını talep etti.

Konsey Başkanı Alimi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Alimi, İran rejiminin, silah ambargosuyla ilgili uluslararası meşruiyet kararları kapsamında getirilen yaptırımlara tabi tutulması çağrısında bulundu.

Konsey Başkanı Alimi, ayrıca "İran rejiminin, Yemen'deki ve bölge ülkelerindeki sivillere karşı terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanılan balistik füzeler ve insansız hava araçları gibi askeri teknolojileri Husilere sağlamasının engellenmesi" çağrısı yaptı.

Özgürlük, barış ve sivillerin bir arada yaşama değerlerini kazanabilmesi için uluslararası toplumun meşru hükümeti desteklemekten daha iyi bir seçiminin bulunmadığını kaydeden Alimi, uluslararası toplumdan, İran'ın ülkesine müdahalesini kınamasını istedi.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'den uluslararası topluma 'İran'ın Yemen'e müdahalelerini kınama' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'den uluslararası topluma "İran'ın Yemen'e müdahalelerini kınama" çağrısı - Son Dakika
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