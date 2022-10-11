Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü

11.10.2022 14:23
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Konsey Başkanı Alimi, Savunma Bakanı Bin Selman'ı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti.

Bakan Bin Selman, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un selamlarını ve Yemen halkıyla ilgili iyi dileklerini Alimi'ye iletti.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmeler, atılması gereken adımlar, Birleşmiş Milletlerin (BM) ateşkesin uzatılması ve ülkedeki insani krizin hafifletilmesine yönelik çabaları ele alındı.

Alimi, Suudi Arabistan'ın Yemen'in kalkınması, yeniden inşası ve mayınlı bölgelerin temizlenmesine yönelik sürdürdüğü projelerden övgüyle söz etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile iran destekli Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Yemen, Riyad, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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