Yemen Başkanlık Konseyi, ilk toplantısını geçici başkent Aden'de gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi, ilk toplantısını geçici başkent Aden'de gerçekleştirdi

20.04.2022 23:20
Yemen Başkanlık Konseyi, ilk toplantısını geçici başkent Aden'de gerçekleştirdi

Yemen'de yaklaşık iki hafta önce kurulan Başkanlık Konseyi, yeni dönemde öncelik verilecek meseleleri ve Konsey Başkanı Reşad el-Alimi'nin verdiği sözleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Yemen'de yaklaşık iki hafta önce kurulan Başkanlık Konseyi, yeni dönemde öncelik verilecek meseleleri ve Konsey Başkanı Reşad el-Alimi'nin verdiği sözleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, dün geçici başkent Aden'de yemin ederek göreve başlayan Konseyin üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Toplantıda, yeni dönemde öncelik verilecek meseleler ile Alimi'nin, "darbeyi ve savaşı bitirme, iktisadi sorunları çözme ve ülkeyi istikrara kavuşturma" vaatlerinin nasıl hayata geçirileceği konusu ele alındı.

Toplantıda, özellikle ekonomi ve kalkınmayla ilgili programın acilen uygulamaya konulmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Konsey Başkanı Alimi toplantıda, dünkü yemin törenine katılan kardeş ve dost ülke büyükelçileri ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'e, Aden'deki emniyet teşkilatına ve Yemen'e sınırsız destek veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Arap koalisyonu bünyesindeki ülkelere teşekkür etti.

Alimi ayrıca, Adenlilere, kentin kalkınması ve yeniden barış, sevgi ve özgürlük merkezine dönüşmesi için çalışacakları sözünü verdi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkede bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Alimi başkanlığında 8 üyeden oluşan Başkanlık Konseyini kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi, 7 Nisan'da Alimi başkanlığındaki Başkanlık Konseyine tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Başkanlık Konseyi üyeleri dün yemin ederek göreve başlamış, Alimi de yeminin ardından yaptığı konuşmada Husilerin ülkedeki meşru yönetime yaptığı darbeyi sona erdirme ve ekonomik krizi çözme sözü vermişti.

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Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Ekonomi, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen Başkanlık Konseyi, ilk toplantısını geçici başkent Aden'de gerçekleştirdi - Son Dakika


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