Yemen hükümeti: Yakıt tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişini engellemedik - Son Dakika
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Yemen hükümeti: Yakıt tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişini engellemedik

07.09.2022 19:16
Yemen hükümeti: Yakıt tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişini engellemedik

Yemen Başkanlık Konseyi, İran destekli Husi milislerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na yakıt tankerlerinin ve kargo gemilerinin yanaşmasının engellendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yemen Başkanlık Konseyi, İran destekli Husi milislerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na yakıt tankerlerinin ve kargo gemilerinin yanaşmasının engellendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

Grundberg ile

"Yemen'deki krize dair barış çabalarını ve Husilerle yıllardır devam eden çatışmaların halka yönelik etkilerini" ele alan Alimi, uluslararası toplumun Yemen halkına verdiği desteği ve barış ile istikrarın sağlanması yönündeki çabalarını takdir etti.

Yemen hükümetinin "yakıt tankerlerinin Hudeyde Limanı'na yanaşmasını engellediği" yönünde Husiler tarafından öne sürülen iddialara yanıt veren Alimi, "Yemen hükümeti, ateşkes anlaşması gereği Hudeyde Limanı'na doğru yol alan yakıt tankerleri ve ticari kargo gemilerini engellemeye dair hiçbir icraatta bulunmadı." dedi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ayrıca uluslararası toplumun, barış çabalarını ciddiyetle ele alması ve Yemen halkının çıkarlarını İran'ın çıkarlarına tercih ederek Husi milislere baskı kurması temennisinde bulundu.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti: Yakıt tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişini engellemedik - Son Dakika

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