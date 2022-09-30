Yemen Başkanlık Konseyi: Husiler kamu çalışanlarının maaşlarını Hudeyde Limanı gelirlerinden ödemeli - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi: Husiler kamu çalışanlarının maaşlarını Hudeyde Limanı gelirlerinden ödemeli

30.09.2022 00:10
Yemen Başkanlık Konseyi: Husiler kamu çalışanlarının maaşlarını Hudeyde Limanı gelirlerinden ödemeli

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Sultan el-Arada, İran destekli Husilere, kontrolleri altında bulunan bölgelerdeki kamu çalışanlarının maaşlarını Hudeyde Limanı gelirlerinden ödemeleri için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Sultan el-Arada, İran destekli Husilere, kontrolleri altında bulunan bölgelerdeki kamu çalışanlarının maaşlarını Hudeyde Limanı gelirlerinden ödemeleri için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Arada, İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Richard Oppenheim ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmeler, insani ateşkes süreci ve Husilerin ihlallerinin gölgesinde ateşkesi yenileme fırsatları ele alındı.

Konsey Üyesi Arada, Husilerin, kendi kontrolleri altındaki bölgelerde çalışanların maaşlarının hükümet tarafından ödenmemesi halinde ateşkesin uzatılmasını kabul etmeyeceklerini duyurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arada, Başkanlık Konseyinin, ülkede barış ve istikrarın sağlanması ve insani acıların dindirilmesi için birçok taviz verdiğini söyledi.

Başkanlık Konseyi Üyesi Arada, Taiz ve diğer illerin yollarının açılması ve kontrollerindeki bölgelerde çalışanların maaşlarının Hudeyde Limanı gelirlerinden ödenmesi dahil olmak üzere ateşkes ilanı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için İran destekli Husilere baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Husiler, 28 Eylül'de, yıllardır verilmeyen memur maaşları hükümet tarafından ödenmezse ateşkesi yenilemeyi kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 bin memur, ülkedeki savaş ve Merkez Bankasının bölünmesi nedeniyle yıllardır maaşlarında kesinti yaşıyor.

BM Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de yaklaşık 6 aydır süren ve 2 Ekim'de sona erecek ateşkesin uzatılması için Yemenli taraflarla görüşmeler yürütüyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Başkanlık Konseyi: Husiler kamu çalışanlarının maaşlarını Hudeyde Limanı gelirlerinden ödemeli - Son Dakika

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