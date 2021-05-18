Yemen, BMGK'ya Marib saldırılarını sonlandırması için Husilere baskı yapma çağrısında bulundu - Son Dakika

Yemen'in BM Daimi Temsilcisi Abdullah es-Sadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile uluslararası toplumdan, Marib'e yönelik saldırılarına son vermeleri için Husilere baskı yapmalarını istedi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen'in BM Daimi Temsilcisi Sadi, BM Siyasi İşler ve Barış İnşası Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile çevrim içi olarak görüştü.

Görüşmede Sadi, başta BMGK olmak üzere uluslararası toplumun, siyasi süreci baltalamayı ve insani krizi derinleştirmeyi amaçlayan Marib'e yönelik saldırılarını durdurmaları için Husilere baskı yapmak için ortak bir çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Husilerin, Marib'e yönelik askeri saldırıları artırarak dünyadaki en kötü insani krize sebep olan savaşı sona erdirme konusundaki isteksizliğini kanıtladığını belirten Sadi, Husilerin tüm girişimleri ve çabaları reddetmesine dikkati çekti.

Husiler, son zamanlarda Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e saldırılarını arttırmıştı.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.