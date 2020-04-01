Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e, "ateşkesin uygulanması konusunda Husileri ikna edemezse görevinden istifa etmesi" çağrısında bulundu.

Mihlafi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle savaşın yaşandığı tüm ülkelerde çatışmaların durduğunu ifade etti.

Yemen'de meşru hükümetin ateşkesi kabul ettiğine ancak İran destekli Husilerin her yerde savaşa ve öldürmeye devam ettiğine dikkati çeken Mihlafi, "Değerli Martin Griffiths, bu şartlar altında Husileri ateşkese ikna edemiyorsan, başarısızlığı kabul etmeli ve istifa etmelisin." ifadelerini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, birçok kez ülkedeki savaşın sona erdirilmesi ve bu amaçla müzakerelerin başlaması için tarafsız şekilde çaba sarfettiğini belirtmişti.

BM'den ateşkes çağrısı ve karşılıklı saldırılar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart'ta Yemen'de çatışan taraflara Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı. Yemen hükümeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti.

Buna rağmen Husiler, 29 Mart'ta milis güçlerinin, savaşın 6. yılının başında Suudi Arabistan içlerindeki en büyük askeri operasyonu gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Husilere ait El-Mesire televizyonundan yapılan açıklamada, balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) Riyad'da hassas noktaları, Cazan, Necran ve Asir bölgelerinde de askeri ve ekonomik öneme haiz noktaları hedef aldığı aktarılmıştı.

Koalisyon güçleri ise Suudi Arabistan hava savunma kuvvetlerinin Husilerin Sana ve Sada'dan Riyad ve Cazan'a doğru attığı iki balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, dün Sana'nın çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.