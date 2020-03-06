Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı: "Husilerin Cevf'i ele geçirmesi dengeleri tamamen değiştirebilir" - Son Dakika
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Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı: "Husilerin Cevf'i ele geçirmesi dengeleri tamamen değiştirebilir"

6 saat önce

Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve eski Başbakan Ahmed Ubeyd bin Dağr, İran destekli Husilerin El-Cevf vilayetini ele geçirmesinin askeri güç dengelerini tamamen değiştirebileceğini söyledi.

Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı:

Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve eski Başbakan Ahmed Ubeyd bin Dağr, İran destekli Husilerin El-Cevf vilayetini ele geçirmesinin askeri güç dengelerini tamamen değiştirebileceğini söyledi.

Bin Dağr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim, meşru hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri olarak kendi aramızda bölünmemiz ve birbirimize düşmanlık etmemiz, Husilerin Suudi Arabistan sınırındaki vilayeti (El-Cevf) ele geçirmesine sebep oldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Bin Dağr, "Husilerin Cevf'in kontrolünü ele geçirmesi, Husiler ile aramızdaki kader savaşımızda askeri güç dengelerini tamamen değiştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Husiler, 1 Mart'ta Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinin merkezi El-Hazm kentinde kontrolü sağlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:48 Kaynak: AA
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