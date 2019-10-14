Son Dakika Haberleri: Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den isyancılara çağrı
Son Dakika Güncel Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den isyancılara çağrı

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den isyancılara çağrı

1 saat önce

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, geçici başkent Aden'deki olaylara ilişkin, "Devlete isyan edenler kararlarını yeniden gözden geçirmeli, bu kanlı yöntemden vazgeçmeli." çağrısında bulundu.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den isyancılara çağrı, System.String[]

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, geçici başkent Aden'deki olaylara ilişkin, "Devlete isyan edenler kararlarını yeniden gözden geçirmeli, bu kanlı yöntemden vazgeçmeli." çağrısında bulundu.

Hadi, Yemen'in İngiliz işgalinden kurtuluşunun 56'ncı yıl dönümü münasebetiyle devlet televizyonunda bir konuşma yaptı.

Geçici başkent Aden'de devlet kurumlarına isyan edenlerin devleti ve vatandaşları hedef aldığını, bunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Hadi, "Devlete isyan edenler kararlarını yeniden gözden geçirmeli, bu kanlı yöntemden vazgeçmeli." dedi.

Hadi, halkın Husi darbesi nedeniyle yaşadıklarının yeterince ağır olduğunu dile getirerek, Suudi Arabistan'ın Aden'de yaşanan sorunların çözümü için sarf ettiği çaba nedeniyle memnuniyetini ifade etti.

Hadi, tüm emniyet teşkilatı ve askeriyeyi, savunma ve içişleri bakanlıkları bünyesinde toplamak için köklü değişiklikler yapmaya çalıştıklarını da söyledi.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

Cumhurbaşkanı, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti ABD askerleri Haseke'den de çekildi Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:38:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den isyancılara çağrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]