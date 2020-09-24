Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, ekonomik destek için "uluslararası seferberlik" çağrısında bulundu - Son Dakika

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, hükümetin ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklarla mücadelesine yardımcı olmak için "uluslararası seferberlik" çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hadi, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin üçüncü gününde video konferans kanalıyla konuşma yaptı.

Konuşmasında hükümetin ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklarla mücadelesini desteklemek için "uluslararası seferberlik" çağrısında bulunan Hadi, uluslararası toplumdan hükümetin çabalarını ve döviz kurundaki artışla mücadele planlarını desteklemesini talep etti.

Ülkesinde ateşkes konusuna da değinen Hadi, meşru hükümetin barış için BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşma ve siyasi süreci yeniden başlatma çabalarına fırsat tanımak için tavizler verdiğini, ancak hükümetin tavizlerinin Husiler ve İran rejiminden onları destekleyenler tarafından tam bir uzlaşmazlıkla karşılandığını söyledi.

Hadi, Husileri, çalışanların maaşlarının ödenmesi için tahsis edilen fonları yağmalamakta ısrar ederek ve BM'nin bu yöndeki çabalarını engelleyerek insani yardım dosyasını hükümete ve uluslararası topluma şantaj yapmak için kullanmakla suçladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Yemen'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde dolar haziranda 750 riyalden işlem görürken, şu an 840 riyalden işlem görüyor.

Yemen'de döviz kurundaki artış, özellikle tüketim maddeleri başta olmak üzere malların çoğunun fiyatlarının artmasına neden oldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ülkedeki çatışmalarda 12 bini sivil, 112 bin kişi hayatını kaybetti.