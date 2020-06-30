Yemen Cumhurbaşkanı Hadi "kapsamlı barış" konusunda istekli - Son Dakika

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi "kapsamlı barış" konusunda istekli

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkesinde kapsamlı barış konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkesinde kapsamlı barış konusunda istekli olduğunu vurguladı.

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Yemen resmi haber ajansına göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ofisinde Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i kabul etti.

Görüşmede Hadi, Ulusal Diyalog Konferansı, Körfez Girişimi ve BM Güvenlik Konseyinin kararları uyarınca Yemen'de tam ve kapsamlı barışı sağlamak için istekli olduğunu söyledi.

Hadi, Husilerin taahhütlerini yerine getirme konusundaki isteksizliğine rağmen BM Temsilcisi Griffiths'in barışı sağlamak için durmaksızın girişimde bulunduğunu ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen Cumhurbaşkanı Hadi 'kapsamlı barış' konusunda istekli - Son Dakika

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