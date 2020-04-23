Yemen Cumhurbaşkanı, Husileri ateşkes girişimlerine cevap vermemekle suçladı - Son Dakika

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbbu Mansur Hadi, Husileri, ülkede 6 yıldır devam eden savaşın sona ermesi için başlatılan girişimlere karşılık vermemekle suçladı.

Hadi, ramazan ayının gelmesi münasebetiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ikametgahından Yemen halkına seslendi.

"Uluslararası camianın, Husi milislerin gerçek yüzünü ve Tahran yönetiminin oynattığı kuklalardan ibaret olduklarını anlama zamanı gelmiştir." diyen Hadi, savaşın hiçbir zaman hükümetin seçenekleri arasında olmadığını ve her türlü yola başvurarak bundan kaçınmaya çalıştıklarını belirtti.

Eskiden olduğu gibi şimdi de savaşın sona ermesi için çalıştıklarını ve tavizler verdiklerini vurgulayan Hadi, darbeci milislerin "böbürlenmekten" vazgeçmediğini dile getirdi.

Hadi, hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ateşkes girişimlerine olumlu yanıt verdiğini ancak Husilerin bu süreçte saldırılarını artırdığını aktardı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.