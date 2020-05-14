Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Hadramevt Valisi'ne teyakkuzu artırma talimatı - Son Dakika

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) düzenlediği askeri geçidin akabinde Hadramevt Valisi'ne devlet kurumları haricindeki faaliyetlere dönük teyakkuzda olma talimatı verdi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Cumhurbaşkanı Hadi, 2. Askeri Bölge Komutanı ve Hadramevt Valisi Tümgeneral Ferac el-Bahseni ile telefonda görüştü.

Hadramevt'te ve ülkenin genelinde güvenlik ve istikrarı bozmaya çalışan "kanun tanımazları" takip altına almak için ordu ile emniyet güçleri arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çeken Hadi, devlet kurumları haricindeki faaliyetler konusunda teyakkuzun artırılması talimatını verdi.

Bahseni de görüşmede Hadramevt'in her zaman meşru yönetimin çatısı altında yer alacağını vurguladı.

Söz konusu telefon görüşmesi, GGK'ye bağlı silahlı unsurların, Hadramevt'in idari merkezi El-Mukella kentinde askeri geçit düzenlemesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Hükümet güçleriyle GGK arasında Ebyen'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı gerçekleşen askeri geçidin akabinde Hadramevt Valisi Bahseni, devlet kurumları dışında askeri faaliyetlerde bulunanları uyarmıştı.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.