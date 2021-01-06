Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Husilere, "uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit etme" suçlaması - Son Dakika

Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Husilere, "uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit etme" suçlaması

06.01.2021 19:19
Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Husilere,

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husileri uluslararası seyrüsefer emniyetini tehdit etmek ve sivilleri hedef almakla suçladı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husileri uluslararası seyrüsefer emniyetini tehdit etmek ve sivilleri hedef almakla suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Husilerin, Yemen'in istikrar ve güvenliğini sarsmak için İran'ın ajandasını uygulamaya çalıştığını, uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit ettiğini ve sivilleri hedef aldığını belirten Hadi, Husilerin, Aden Havalimanı'na yönelik saldırısının bu yaptıklarının bir örneği olduğunu ifade etti.

Griffiths'in, Riyad ziyaretinin ardından, Yemen hükümetine destek için geçici başkent Aden'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." demişti.

Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Husilere, 'uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit etme' suçlaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar
Sergen Yalçın, Rize maçında oynamak isteyen Aboubakar'ı ilk 11'e aldı Sergen Yalçın, Rize maçında oynamak isteyen Aboubakar'ı ilk 11'e aldı         
19:26
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti         
19:01
Kar kış onları durduramıyor! Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen görevinin başında Kar kış onları durduramıyor! Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen görevinin başında         
18:44
Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı         
18:03
Vodafone'da bir gol daha! Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı Vodafone'da bir gol daha! Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı         
17:54
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı         
17:18
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor         
15:46
Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı         
13:47
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 19:54:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Husilere, "uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit etme" suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei