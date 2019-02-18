Son Dakika Haberleri: Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, Büyükelçi Bozgöz'ü Kabul Etti

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, Büyükelçi Bozgöz'ü Kabul Etti

1 saat önce

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz'ü kabul etti.

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, Büyükelçi Bozgöz'ü Kabul Etti, System.String[]
Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz'ü kabul etti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşen Büyükelçi Bozgöz ile Salih, Yemen krizine ilişkin son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme yollarını konuştu.

Bozgöz'ün, dün Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye güven mektubu sunarak görevine başlamasından dolayı memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına kendilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

Salih, hükümet güçlerinin Husilere karşı verdiği mücadelenin yanı sıra Yemen'deki güvenlik, siyasi ve ekonomik konularla ilgili bilgi verdi.

Büyükelçi Bozgöz de Türkiye'nin Yemen'deki meşru hükümete desteğinin devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye, Yemen ile ilişkilerini güçlü tutmaya önem veriyor ve Yemen halkının acılarını hafifletmek için insani yardımlarını sürdürüyor." dedi.

Türkiye, Husiler ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım ve kalkınma programları gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız

Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı Türkiye ile Moldova Arasında Kimlikle Seyahat Dönemi Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 22:07:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, Büyükelçi Bozgöz'ü Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]