Son Dakika Haberleri: Yemen Cumhurbaşkanından BM Yemen Özel Temsilcisine tepki

Yemen Cumhurbaşkanından BM Yemen Özel Temsilcisine tepki

3 saat önce

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in BM kararlarıyla ilgili olumsuz tutumuna tepki gösterdi.

Yemen Cumhurbaşkanından BM Yemen Özel Temsilcisine tepki, System.String[]
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in BM kararlarıyla ilgili olumsuz tutumuna tepki gösterdi.
Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hadi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, Griffiths'in, Husilerin ele geçirdikleri yerlerden çekilmesini öngören 2216 sayılı BM kararına karşı olumsuz tutum sergilediğini ifade etti.
Hadi mektubunda, Griffiths'in, Hudeyde'deki uluslararası yönetim şeklinin desteklenmesi için Husilerle uzlaşmaya vardığını ve bunun Yemen'in egemenliğine yapılmış açık bir ihlal olduğunu kaydetti.
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de Husilerin hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı'ndan çekilmesinin tamamlandığını duyurmuştu. Griffiths, cumartesi gününden itibaren Hudeyde'de 4 binden fazla kişinin kamu işlerinde çalışmaya başlayacağını da söylemişti.
Griffiths'in bu açıklamaları Yemen kamuoyunda tepki çekmiş, parlamento hükümete, BM kararlarına uyuncaya kadar BM temsilcisi ile irtibata geçmeme çağrısı yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 02:05 Kaynak: AA
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