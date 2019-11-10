Son Dakika Haberleri: Yemen Cumhurbaşkanından "Riyad Anlaşması ülkede barış için iyi bir fırsat" açıklaması
Son Dakika Güncel Yemen Cumhurbaşkanından 'Riyad Anlaşması ülkede barış için iyi bir fırsat' açıklaması

Yemen Cumhurbaşkanından "Riyad Anlaşması ülkede barış için iyi bir fırsat" açıklaması

6 saat önce

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın ülkede kapsamlı barışı sağlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Yemen Cumhurbaşkanından

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın ülkede kapsamlı barışı sağlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Hadi, bazı G20 üyesi ülkeleri büyükelçileri ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Hadi, hükümet ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ülkede kapsamlı barışı sağlamak için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018'de hükümet ile Husiler arasında imzalanan Stockholm Anlaşması'na da değinen Hadi, anlaşmaya bağlı olduklarını ifade etti.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin Güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali ataması gibi bir dizi düzenlemeyi içeriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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