Yemen Cumhurbaşkanlığından Hadramevt'teki güvenlik zafiyetini sonlandırma talimatı - Son Dakika

Yemen Cumhurbaşkanlığı, hükümete, ülkenin doğusundaki Hadramevt'in vadi ve sahra bölgesine bağlı ilçelerde yaşanan güvenlik zafiyetinin sona erdirilmesi için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Hadramevt Vadisi'nde yaşanan suikastler ile güvenlik hakkında bilgi toplamakla görevli cumhurbaşkanlığı komitesinin sunduğu raporun ardından, Cumhurbaşkanlığından Başbakan Muin Abdulmelik'e konuyla ilgili bir yazı gönderildi.

Hadramevt'teki aşiretlerin, ildeki güvenlik zaafiyetini sonlandırması için hükümete verdiği mühletin dolmasına 1 gün kala gönderilen yazıda, "Cumhurbaşkanlığının, emniyet teşkilatının desteklenmesi için Hadramevtlilerden peyderpey 3 bin kişinin silah altına alınarak eğitilmesi" kararının uygulanması talimatı verildi.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Aralık 2016'da Hadramevt'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında emniyet merkezlerinin etkinleştirilmesi için ile bağlı ilçelerdeki emniyet teşkilatlarına 3 bin asker alınması talimatı vermiş ancak bu karar uygulanmamıştı.

Hadramevt'te uzun zamandır sivilleri ve askeri yetkilileri hedef alan suikastler ve güvenlik zaafiyeti yaşanıyor.

Yemen'in yüzölçümü bakımından en büyük ili olan Hadramevt, idari olarak sahil (12 ilçe) ile vadi ve sahra (16 ilçe) bölgelerinden oluşuyor.