Yemen'de 1,2 Milyon Çocuk Çatışma Bölgelerinde Yaşıyor

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Ünlü Oyuncu, 12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Taciz Etti!

MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu