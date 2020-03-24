Yemen'de 10 bin gönüllüye koronavirüs eğitimi verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de 10 bin gönüllüye koronavirüs eğitimi verilecek - Son Dakika

Yemen'de 10 bin gönüllüye koronavirüs eğitimi verilecek

6 saat önce

Yemen hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ihtimaline karşı 10 bin gönüllü gence sağlık eğitimi vermeye başladı.

Yemen'de 10 bin gönüllüye koronavirüs eğitimi verilecek, System.String[]

Yemen hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ihtimaline karşı 10 bin gönüllü gence sağlık eğitimi vermeye başladı.

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında sağlık birimlerine yardımcı olmak için 10 bin gönüllü gence eğitim verilmeye başlandığını belirtti.

Bekri, geçici başkent Aden'de eğitime izcilerden ve sivil toplum kuruluşlarından 330 gencin katıldığını, diğer kentlerin de Aden'i takip edeceğini söyledi.

Yemen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Medya Departmanı Genel Müdürü Ferhan Muntasır da gönüllü gençlerin yoğun bir eğitim sürecinden geçeceğini ifade etti.

Muntasır, katılımcıların beşer kişilik küçük gruplara ayrılacağını, ilçelere gönderilmeden önce Sağlık Bakanlığı uzmanlarından bireysel eğitimler alacaklarını kaydetti.

Yemen'de şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Mehmet Kasapoğlu, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir         
14:23
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?         
12:44
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı         
07:35
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı         
03:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:32:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de 10 bin gönüllüye koronavirüs eğitimi verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]