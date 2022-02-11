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Yemen'de 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Yemen'de 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı

11.02.2022 09:17

Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi, Ali Abdullah Salih rejiminin devrildiği 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümünü kutladı.

Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi, Ali Abdullah Salih rejiminin devrildiği 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümünü kutladı.

Yemenli gençler, kentteki yerel yönetim merkezi önünde meşale yaktı, havai fişek gösterisi düzenledi. Yemen bayrakları taşıyan yüzlerce genç, "Cumhuriyeti, meşruiyetle koruyoruz" ve "Özgür devrimciler olarak yola devam edeceğiz" şeklinde slogan attı.

Taiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Ofisi Genel Müdürü Eymen Mihlafi, AA muhabirine, 11 Şubat devriminin yıl dönümünü kutlamak için yapılan bu etkinlikte gençlerin, gerçekleşene kadar hedeflerine bağlı olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Mihlafi, "Devrimi engellemek amacıyla (Husiler tarafından) gerçekleştirilen darbe boşa çıkarılmadıkça 11 Şubat devriminin hedeflerine ulaşılamayacak." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı
Yemen'de 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı
Yemen'de 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı

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Ali Abdullah Salih, Slogan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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