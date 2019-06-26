Son Dakika Haberleri: Yemen'de 128 kişi işkence altında can verdi
Son Dakika Güncel Haber

Yemen'de 128 kişi işkence altında can verdi

1 saat önce

Yemen'de 5 yıldır süren iç savaş boyunca kaçırılanlardan 128 kişinin Husilere ve hükümete bağlı hapishanelerde işkence sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'de 128 kişi işkence altında can verdi, System.String[]
Yemen'de 5 yıldır süren iç savaş boyunca kaçırılanlardan 128 kişinin Husilere ve hükümete bağlı hapishanelerde işkence sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü münasebetiyle Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ülkede iç savaş boyunca kaçırıldıktan sonra hapse atılan yüzlerce kişi Husilere ve Yemen hükümetine bağlı Aden'deki hapishanelerde ağır fiili ve psikolojik işkence görüyor.
Tek kişilik hücre hapsi, uzun süre askıda tutma, aç bırakma gibi yöntemlerle ağır işkenceler uygulandığına işaret edilen açıklamada, 128 kişinin bu işkenceler sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Açıklamada uluslararası kuruluşlara hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin takipçisi olmaları çağrısı yapıldı.
Derneğin açıklamasında verilerin kaynağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:06 Kaynak: AA
Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İBB Başkanı seçilen İmamoğlu: Trol belediye çalışanları istemiyoruz Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 21:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de 128 kişi işkence altında can verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]