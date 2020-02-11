Yemen'de 167 ilçe su ve kanalizasyondan yoksun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de 167 ilçe su ve kanalizasyondan yoksun - Son Dakika

Yemen'de 167 ilçe su ve kanalizasyondan yoksun

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki 167 ilçenin acilen su ve kanalizasyon hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yemen'de 167 ilçe su ve kanalizasyondan yoksun, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki 167 ilçenin acilen su ve kanalizasyon hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

IOM Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, örgütün 2019 yılında 1 milyon 300 bin kişiye su, kanalizasyon ve kişisel temizlik hizmeti sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Yemen'deki 333 ilçeden 167'si acilen su, kanalizasyon ve kişisel temizlik hizmetlerine gereksinim duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uluslararası kurumların 2019'un sonlarında yayımladığı raporlara göre, ülkede 6 yıldır devam eden çatışmalar ardında 70 bin ölü ve yaralı bırakırken, her 10 kişiden 8'i insani yardımlara muhtaç hale geldi.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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