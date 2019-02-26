Yemen'de 18 Aydır Esir Tutulan ABD Vatandaşı Ülkesine Döndü
43 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de 18 aydır "esir tutulan" ABD vatandaşının ülkesine geri getirildiğini açıkladı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Yemen
'de 18 aydır "esir tutulan" ABD vatandaşının ülkesine geri getirildiğini açıkladı.
Trump, yaptığı yazılı açıklamada, ABD vatandaşı Danny Burch'ın ülkesine güvenli biçimde ulaştığını bildirdi.
Trump, "Yemen'de 18 aydır esir tutulan ABD vatandaşı Danny Burch'ın tekrar eşiyle ve çocuklarıyla buluşmuş olmasının gururunu anons ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri
'ne Danny'nin tekrar ailesine kavuşmasındaki rolünden dolayı memnuniyetlerimi bildiriyorum." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, ABD vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesinin, Trump yönetiminin en önemli vazifelerinden birisi olduğu vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:17 Kaynak: AA
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