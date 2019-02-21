Son Dakika Haberleri: Yemen'de 2 Bin 700 Çocuk Silah Altına Alındı

Yemen'de 2 Bin 700 Çocuk Silah Altına Alındı

41 dakika önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de çatışan tarafların 2 bin 700 çocuğu silah altına aldığını duyurdu.

Yemen'de 2 Bin 700 Çocuk Silah Altına Alındı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de çatışan tarafların 2 bin 700 çocuğu silah altına aldığını duyurdu.


UNICEF'in Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, çatışan tarafların 2 bin 700 çocuğu zorla silah altına aldığı, bunun yanı sıra Yemenli kızların üçte ikisinin 18 yaşına ulaşmadan evlendirildiği belirtildi.


Yemen'de çatışmalardan en çok zarar görenlerin çocuklar olduğu vurgulanan açıklamada, çocukların çatışmaların hedefi olmaması gerektiğinin altı çizildi.


UNICEF'ten geçen ay yapılan açıklamada, Yemen'de 2015'ten bu yana 6 bin 700'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.


Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, ABD'nin Askeri Müdahale Tehdidinde Bulunduğu Maduro'ya Sahip Çıktı Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu

Sözlü Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüşünce 1 Kişi Boğazından Vuruldu İngiltere'de Üç Milletvekili Brexit Sürecinin Kötü Yönetilmesi Sebebiyle İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:55:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de 2 Bin 700 Çocuk Silah Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]