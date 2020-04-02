Yemen'de 200 mahkum daha serbest bırakıldı - Son Dakika

Yemen'de 200 mahkum daha serbest bırakıldı
6 saat önce
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde 200 mahkum, yeni tip koronavirüsün (Kovid1-9) yayılma ihtimaline karşılık alınan tedbirler kapsamında serbest bırakıldı.
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde 200 mahkum, yeni tip koronavirüsün (Kovid1-9) yayılma ihtimaline karşılık alınan tedbirler kapsamında serbest bırakıldı.
Hadramevt Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yargı makamlarından gelen talimatlar doğrultusunda 200 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.
Böylelikle hükümetin kontrolündeki Hadramevt, Taiz, Şebve, Marib ve el-Mehra'da son 9 gün içinde salıverilen mahkumların sayısı 508'e ulaşmış oldu.
Yemen'de şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:28 Kaynak: AA
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