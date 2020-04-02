Yemen'de 200 mahkum daha serbest bırakıldı - Son Dakika

Yemen'de şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi.

Böylelikle hükümetin kontrolündeki Hadramevt, Taiz , Şebve, Marib ve el-Mehra'da son 9 gün içinde salıverilen mahkumların sayısı 508'e ulaşmış oldu.

Hadramevt Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yargı makamlarından gelen talimatlar doğrultusunda 200 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

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