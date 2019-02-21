Son Dakika Haberleri: Yemen'de 2019 Bütçe Tasarısı Onaylandı

Yemen'de 2019 Bütçe Tasarısı Onaylandı

47 dakika önce

Yemen hükümeti, 2019 bütçe tasarısını kabul etti.

Yemen'de 2019 Bütçe Tasarısı Onaylandı, System.String[]
Yemen hükümeti, 2019 bütçe tasarısını kabul etti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Bakanlar Kurulunun geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda Bütçe Kurulunun sunduğu 2019 yılı bütçe tasarısı onaylandı.

Yeni bütçede gelirlerin 3,92 milyar dolar, harcamaların ise 5,65 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Buna göre, bütçe açığının 1,73 milyar dolar olması bekleniyor.

Hükümet toplantıda, iç borçlanma araçlarını kullanarak, dış fonları harekete geçirerek ve devlet harcamalarını rasyonelleştirerek söz konusu bütçe açığını finanse etmeye çalışacağını vurguladı.

Yeni bütçe tasarısına göre, petrol ve doğal gaz satışından elde edilecek gelirin toplam gelirin yüzde 32'lik kısmına tekabül etmesi bekleniyor.

Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'de 2015 yılından bu yana hükümet güçleriyle Husiler arasında savaş yaşanıyor. Ülkedeki 1,2 milyon memur Kasım 2016'dan bu yana maaş alamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Hükümet, Yemen, Ekonomi
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