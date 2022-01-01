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Yemen'de 2021'de basına yönelik 86 ihlal tespit edildi - Son Dakika

Yemen'de 2021'de basına yönelik 86 ihlal tespit edildi

01.01.2022 20:00
Yemen'de 2021'de basına yönelik 86 ihlal tespit edildi

Yemen Basın Özgürlükleri Gözlemevi (Marsadak), 2021'de ülkedeki gazeteciler ve basın özgürlüğüne yönelik 86 ihlalin tespit edildiğini açıkladı.

Yemen Basın Özgürlükleri Gözlemevi (Marsadak), 2021'de ülkedeki gazeteciler ve basın özgürlüğüne yönelik 86 ihlalin tespit edildiğini açıkladı.

Gözlemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılında ülkede, gazetecilerin öldürüldüğü, yaralandığı, kaçırıldığı, saldırıya uğradığı ve basın kuruluşlarının hedef alındığı 86 ihlalin tespit edildiği belirtildi.

İhlallerin başında ise son bir ay içerisinde Ahmed Ebu Salih, Tarık Mustafa, Ahmed Baras ve Raşa el-Harrazi adındaki 4 gazetecinin canice öldürülmesinin yer aldığı ifade edildi.

İhlallerden 18'inin tutuklama, 6'sının yaralama, 13'ünün tehdit, 9'unun saldırı, 15'inin soruşturma, 12'nin yerinden edilme, 9'unun baskın ve yağmalama olarak tasnif edildiği kaydedildi.

Husiler ihlal listesinde ilk sırada

Açıklamada ayrıca, İran destekli Husilerin 40 ihlalle listenin ilk sırasında yer aldığı, onu 21 ihlalle hükümetin, 11 ihlalle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) izlediği kaydedildi. Kalan diğer ihlallerin ise kimliği belirsiz kişilerce işlendiği ifade edildi.

Son olarak da açıklamada, Yemenli taraflardan gazetecilerin ve sosyal medya aktivistlerinin hedef alınmasına son verilmesi istendi.

Gözlemevinin yayımladığı raporla ilgili Yemen'deki taraflardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de medya ve insan hakları örgütleri, ülkedeki gazetecilerin çatışan taraflardan birçok ihlal ve suça maruz kaldığını söylüyor.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, 2020 yılında yayınlanan küresel basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 167. sırada yer alıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Saldırı, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yemen'de 2021'de basına yönelik 86 ihlal tespit edildi - Son Dakika
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