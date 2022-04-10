Yemen'de 2022'nin ilk üç ayında gazetecilere yönelik 20 ihlal kaydedildi - Son Dakika
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Yemen'de 2022'nin ilk üç ayında gazetecilere yönelik 20 ihlal kaydedildi

10.04.2022 23:17
Yemen'de 2022'nin ilk üç ayında gazetecilere yönelik 20 ihlal kaydedildi

Yemen'deki Gazeteciler Sendikası, ülkede 2022 yılının ilk üç ayında basın emekçilerine karşı 20 ihlal yapıldığını bildirdi.

Yemen'deki Gazeteciler Sendikası, ülkede 2022 yılının ilk üç ayında basın emekçilerine karşı 20 ihlal yapıldığını bildirdi.

Sendika, 1 Ocak ile 31 Mart arasında gazetecilere karşı yapılan ihlalleri içeren bir rapor yayınladı.

Rapora göre, 6 yayın durdurma ihlali yapılırken 5 kez basın kuruluşlarına ve gazetecilere saldırı gerçekleştirildi.

Hapiste bulunan 5 gazeteciye işkence yapıldığına işaret edilen raporda, 3 kişinin hürriyetinden yoksun bırakıldığı, 1 gazetecinin de tehdit edildiği ifade edildi.

Raporda ihlallerin 11'inin Husiler, 5'inin meşru hükümete bağlı güçler tarafından yapıldığı belirtilirken 5 ihlalin kaynağının ise meçhul olduğu aktarıldı.

Basına ve gazetecilere karşı işlenen suçların faillerinin cezasız kaldığı hatırlatılan raporda, basın çalışanlarına yapılan ihlallerin görmezden gelindiği kaydedildi.

Raporda adı geçen taraflardan suçlamalara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2021'de yayımladığı rapora göre, dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında Yemen 169'uncu sırada yer alıyor.

Dünya genelinde son 27 yılda savaş ve çatışma bölgelerinde görev yaparken veya organize suç örgütlerinin faaliyetlerini araştırırken 1814 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü.

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Togo Cumhuriyeti, Sendika, Yemen, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de 2022'nin ilk üç ayında gazetecilere yönelik 20 ihlal kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de 2022'nin ilk üç ayında gazetecilere yönelik 20 ihlal kaydedildi - Son Dakika
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