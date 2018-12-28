Son Dakika Haberleri: Yemen'de 21 Milyon İnsan Yardıma Muhtaç"

Yemen'de 21 Milyon İnsan Yardıma Muhtaç"

1 saat önce

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri, insanlık dramının yaşandığı Yemen'e destek çağrısında bulundu.

Yemen'de 21 Milyon İnsan Yardıma Muhtaç
Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri, insanlık dramının yaşandığı Yemen'e destek çağrısında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen MASİDAP üyeleri, iç savaşın ve çatışmaların gölgesindeki Yemenlilerin yaşadığı sorunlara tepki gösterdi.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan MASİDAP Başkanı Mesut Öner, dünyanın en zengin enerji bölgelerine yakınlığı sebebiyle güç odaklarının hedefinde olan Yemen'in, iç savaşın hüküm sürdüğü bir ülke olarak ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Yemen'de yaşanan krizin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Öner, "Yemen'de 21 milyon insan yardıma muhtaç. 9 milyon insan da açlık sınırında yaşamını sürdürüyor. Yaklaşık 15 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yoksun durumda. Kolera salgını bir milyondan fazla kişiyi etkiledi. 3 milyon kişi ise insani krizden dolayı göçe mecbur kaldı." dedi.

Öner, sivil toplum kuruluşlarını Yemen için ses vermeye, el uzatmaya ve yardım kampanyalarına destek olmaya davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:31 Kaynak: AA

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Manisa, Yemen, Güncel
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