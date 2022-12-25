Yemen'de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı

25.12.2022 21:56

- Yemen'de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı Yemen'in Al Bayda ilçesinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

- Yemen'de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı

SANA - Yemen'in Al Bayda ilçesinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yemen'in Al Bayda kasabasına bağlı Dajrah köyünde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında olay yerine gelerek yaralıları enkazdan çıkarmaya çalışan 3 sağlık görevlisinin bulunduğunu aktararak, hayatını kaybeden 6 kişinin ise aynı aileden olduğunu ifade etti. Yetkililer, 12 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını açıkladı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yemen'de mayın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti Yemen'de mayın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti Yemen'in Taiz kentindeki en büyük devlet hastanesi yakıt krizi nedeniyle hizmet dışı kaldı Yemen'in Taiz kentindeki en büyük devlet hastanesi yakıt krizi nedeniyle hizmet dışı kaldı

Yemen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemen'de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 Maçı tribünden takip eden Hadise, Galatasaraylı yıldızın çocuğunu kucağına aldığı kareyi paylaştı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg açıklaması: Yollarımızda görmeye başlayacağız
22:47 Vedat Muriqi bir kez daha yılın futbolcusu seçildi
22:25 Seren Serengil miras meselesi yüzünden bir süredir görüşmediği annesiyle barıştı
22:15 Liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın yıldızlarına nazar değdi! Stattan çıkış görüntüleri taraftarı kahretti
22:10 Suriyeliler sokak ortasında kılıçlarla birbirlerine girdi
21:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu: Bilgisini aldık
21:06 İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle deviren Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu
21:06 Dünya Kupası finali sonrası Macron'a ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası alkış tufanı koptu
20:27 37 yaşındaki Gomis tarihi performansıyla Galatasaray'ı sırtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 23:07:00. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement