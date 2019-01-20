Son Dakika Haberleri: Yemen'de 3 Yabancı Mayın İmha Uzmanı Öldü

Yemen'de 3 Yabancı Mayın İmha Uzmanı Öldü

59 dakika önce

Yemen'de Suudi Arabistan'ın yürüttüğü "Mayın Temizleme Projesi"nin (MASAM) ülkenin doğusundaki Marib'de yer alan merkezinde meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 3 uzman öldü.

Yemen'de 3 Yabancı Mayın İmha Uzmanı Öldü, System.String[]
Yemen'de Suudi Arabistan'ın yürüttüğü "Mayın Temizleme Projesi"nin (MASAM) ülkenin doğusundaki Marib'de yer alan merkezinde meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 3 uzman öldü.

Merkez yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marib ilinde MASAM'a ait merkezde imha edilmek üzere toplanan mayınların patlaması sonucu yabancı uyruklu 3 mayın temizleme uzmanı yaşamını yitirdi.

Söz konusu uzmanların hangi ülkenin vatandaşı olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi bünyesinde yürütülen "MASAM" projesi, yaklaşık bir buçuk yıl önce Yemen'in farklı bölgelerine Husiler tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmesi için başlatılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Taraflar arasında zaman zaman varılan anlaşmalarda somut bir ilerleme kaydedilemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:38 Kaynak: AA

Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık

TEM'de Çift Katlı Halk Otobüsünde Yangın Çıktı! Son Dakika! Afrin Şehir Merkezinde Patlama: 4 Ölü, 11 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 12:37:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de 3 Yabancı Mayın İmha Uzmanı Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]